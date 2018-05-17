Saymakla bitmeyen faydaları ile hurma...

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmayı sadece Ramazan ayında değil yılın her ayında tüketmek gerektiğini söyleyen uzmanlar faydalarını yazdı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 18:28

Ramazan denilince ilk akla gelen mutlaka hurma olur. Tezgahlar ve marketlerde yerini alan hurma sofraların baş köşesinde de yerini alır. Sadece Ramazan ayında iftarlarda değil aslında yılın her ayı sofralarda olması gereken önemli bir besin olduğunu uzmanlar söylüyor.

Yüksek oranda lif içermesi ve demir, folik asit ve kalsiyum açısından zengin olması bakımından hurma son derece önemli bir besindir. Aynı zamanda vitamin ve mineral açısından da zengin olan hurmanın vücut için pek çok yararı bulunmaktadır.

Porsiyon miktarı önemli

Her besin de olduğu gibi hurma için de porsiyon miktarı önemli. Yüksek oranda şeker içermesi bakımından kilo problemi olan kişilerin kontrollü yemelerinde fayda bulunmaktadır. 1 porsiyon meyveye denk gelen hurma miktarı 3 adettir ve bu yaklaşık olarak 60 kaloriye demektir.

Sindirime yardımcı olur

Lif açısından zengin olan hurma midede şişip hacim kaplayarak uzun süre tokluk hissi yaşamanıza neden olmaktadır. Aynı zamanda lif miktarı bağırsaklarında hareketlenmesine yardımcı olup kabızlık sorunu yaşamanızı engeller.

Cildi gençleştirir

Cildi gençleştirme ektiye sahip olan hurma antioksidan bakımında da zengin olması hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Yenilenen hücreler cildin daha genç ve parlak görünmesini sağlar.

Kas kramplarını engeller

İçeriğindeki magnezyum vücudun magnezyum ihtiyacını karşılar ve kas kramplarının yaşanmasını engeller. Günde 2 veya 3 adet hurma tüketerek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Stres ve gerginliği azaltır

B6 vitaminin sinirleri güçlendirmesi nedeniyle hurma içerisindeki B1 vitamini de stres ve sinire karşı koruma görevi üstlenmektedir.

Kansızlığa önler

Yüksek oranda demir içermesi nedeniyle düzenli tüketildiğinde kansızlığın ortaya çıkmasını engellenmiş olur.

Enerji deposu

Yüksek enerji içeriği ile kilo almak isteyenlerin tüketmesi gereken önemli bir besindir.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Vitamin ve mineraller açısından zengin olan hurma bağışıklık sisteminin güçlendirmeye yardımcı olur.

Kemikleri güçlendiriyor

İçeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumunu ve kemik yapısının dengelenmesinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda kemik erimesi gibi kemik hastalıklarının önlenmesinde de önemli bir yere sahiptir.