Savunma Sanayii zirvesi yapıldı! İşte alınan kritik kararlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, 13.5 milyar lira bedelindeki projeler değerlendirmeye alındı.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 20:55

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, 13.5 milyar lira bedelindeki projeler değerlendirmeye alındı. Yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesine yönelik projelerin konuşulduğu toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapıldı.

Yeni kararlar alındı

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındığı belirtildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplandığı ifade edildi.

13.5 milyar TL bedelindeki projeler görüşüldü

Toplantıda, toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirilirken, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alındığı belirtildi.

Hangi projeler konuşuldu?

Öte yandan, ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerin değerlendirildiği bildirildi.