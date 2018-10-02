Savunma Sanayi Zirvesi'ne Aselsan'ın ürünleri damga vurdu!

Konya, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı Üçüncü Savunma Sanayi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Güncellenme 02 Ekim 2018 17:25

Konya Sanayi Odası tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen zirvede, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan Aselsan, Roketsan ve STM gibi firmaların yanı sıra 50 firma, yerli ve milli üretimlerini sergiledi.

“Yüzde 65 yerli üretime ulaşmayı başardık”

Zirveye, Konya Valisi Yakup Canbolat, Savunma Sanayii Başkanlığı Harekât Destek Grup Başkanı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 80 bağımlılıktan yüzde 65 yerli üretime ulaşmayı başardığını söyledi.

“Konya'da 100'ün üzerinde firma savunma ve havacılık sanayine çalışıyor”

Kütükcü, şöyle konuştu: "Konya'da 100'ün üzerinde firmamız şu anda savunma ve havacılık sanayine çalışıyor. Bu firmalarımızın çoğunluğu da, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'ne kayıtlı, yani ihracat yapıyor. Konya, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizin MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri gibi milli projelerinde yer aldık. ASELSAN, TAİ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi ana yüklenicilere hizmet veren firmalarımız var. Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, silah, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi birçok ürün de şehrimizde hâlihazırda üretiliyor."