Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklamaları

Savunma Bakanlığı, dört önemli başlıkta son dakika açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 29 Nisan 2019 14:08

Bir yandan yurt içi ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadeleleri devam ederken, diğer yandan savunma sanayisi alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Savunma Bakanlığı dört önemli başlıkta son dakika açıklamalarda bulundu.

14 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece Kuzey Irak Zap bölgesine yapılan operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

S-400 yaz ortasında Türkiye’de

S-400 füze savunma sistemlerinin Haziran-Temmuz ayında ilk sevkiyatlarının gerçekleştirilmesinin planlandığını, nereye konuşlandırılacağı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirildi.

F-35’lerin geliş zamanı

F-35’ler ile ilgili ise ara sıra birtakım aksaklıkların yaşandığı ancak görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, 38 personelin 4 F-35 uçağında eğitim faaliyetlerine devam ettiği ve Kasım ayında uçakların Türkiye’de Malatya'ya gelmesinin planlandığı kaydedildi.

ABD’nin Türkiye’ye sunmuş olduğu son Patriot teklifine ilişkin ise Savunma Sanayii Başkanlığının teklif üzerinde çalıştığı, ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı konusunda değerlendirme yaptıkları ifade edildi.

Fırat’ın doğusu için hazırlıklar tamam

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın Doğusu'na yönelik harekatın planlama ve hazırlık faaliyeti tamamlanmış durumda olduğunu açıkladı.