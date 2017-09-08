Savcılıktan Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 14:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, Silahlı İnsansız Hava Araçları'yla (SİHA) ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin SİHA'larla sivil vatandaşları vurup, öldürdüğünü iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada "Neymiş? Sivilleri vurmuş... Nerede o siviller? Ben beklerdim ki CHP'nin genel başkanı çıksın 'Ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın, teröristlerden yana mısın yoksa bu ülkenin güvenlik güçlerinden yana mısın?'' ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: NTV