Savcılık, Nihat Doğan hakkında kararını verdi

Reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoymak suçlamasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Güncellenme 13 Ekim 2018 12:04

Reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası ile gözaltına alınıp serbest kalan Nihat Doğan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, kızların ailesinin şikayetlerini geri alması üzerine Doğan hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Ünlü türkücü takipsizlik kararının ardından sosyal medyadan coştu. Arabada yüksek sesle müzik dinleyen şarkıcı, keyifli anlarını Instagram hesabından paylaştı.

Aile şikayetini geri almıştı

Türkücü Nihat Doğan hakkında 11 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin babasının şikayeti üzerine "iki kız çocuğunu alıkoyduğu" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Ailenin ve çocukların ifadesini alan savcılığın, Nihat Doğan hakkındaki şikayetlerden vazgeçilmesi üzerine takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.