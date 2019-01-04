Savcılık, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın itirazına ne dedi?

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın adli kontrol şartına itirazı savcılık tarafından kararın ölçülü olduğu gerekçesi ile reddedildi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 11:53

Katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrası gözaltına alınan ikili ifadeleri sonrası adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakılmıştı. Gezen ve Akpınar’in bu karara yaptıkları itiraz reddedildi.

Savcılık ne dedi?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair yaptığı açıklamada, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in haklarında verilen Adli Kontrol Kararına itirazlarının ilgili mahkemece incelendiğini, şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmadığı, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilerin bulunması, verilen kararın bu nedenle yerinde ve ölçülü olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı, bu nedenle yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verildiği belirtildi.