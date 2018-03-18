Savaşın unutulmaz çorbası Yağlı Buğday Çorbası

Şanlı tarihimizin unutulmaz savaşı, askerlerimizin büyük mücadelesi ve fedakarlıklarıyla geçti.

Güncellenme 18 Mart 2018 14:11

Üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen hatıralarının, şuurunun asla kaybolmadığı Çanakkale Savaşı geçmişimizin en büyük zaferlerinden biridir. Mehmetçiğimizin nasıl zor şartlarda vatan müdafaası yaptığı şanlı tarihimizin sayfalarında geçmektedir. Ramazan ayına da denk gelen Çanakkale Savaşı’nda, Mehmetçiğimiz top ve mermi sesleri arasında yaşam mücadelesi verirken aynı zamanda iftar yapmaya çalıştılar. İftar zamanları ayakta durabilecek kadar az yemek yemiştir.

Askerlerimize elverdiği süre içerisinde günde en az iki öğün, iki veya üç çeşit olarak yemek dağıtılıyordu zaman zaman kuru üzüm ve kuru fındığında dağıtıldığını biliyoruz. Zamanla imkanlar azaldıkça ve cephede koşullar zorlaştıkça Mehmetçiğe düşen yemek payı ve menüde azalma oldu.

15 Haziran: sabah kahvaltı olarak enerji vermesi açısından üzün hoşafı, öğlen yemek yok, akşam yağlı buğday çorbası ve 1 tam ekmek

26 Haziran: Sabah yok, Öğle yok, Akşam yemeğinde üzüm hoşafı ve 1 tam ekmek

18 Temmuz: Sabah üzün hoşafı, öğle yemeği yok, akşam yemeği yarım ekmek

8 Ağustos: Sabah yarım ekmek, öğle yok, akşam şekersiz üzüm hoşafı ve ekmek yok

Çanakkale savaşının unutulmaz yemeği yağlı buğday çorbası, belki elde bu kadar malzeme olmasa da eldeki imkanlarla yapılan Yağlı Buğday Çorbası.

Yağlı Buğday Çorbası

Malzemeler

2 Yemek Kaşığı Un

½ Su Bardağı Buğday

8 Su Bardağı Su

2 Yemek Kaşığı Yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yağlı Buğday Çorbası Hazırlanışı:

İyice yıkanmış olan buğdaylar 4 su bardağı ile birlikte buğdaylar yumuşayıp patlayıncaya kadar pişirilir. Yağ konulan tencereye un da konulup kavrulur. Tekrar suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Buğday karışımı ile un karışımını aynı tencerede birleştirip karıştırarak kaynamaya bırakın. Tuz ve karabiber ekleyip, sıcak olarak servis edin.