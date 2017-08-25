Savaş uçakları evleri hedef aldı: Enkazdan çocuk cesetleri çıkarılıyor

Yemen'de Suudi Arabistan jetleri tarafından vurulan sivillerin cesetleri uluslararası haber ajansı Reuters tarafından servis edildi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 11:48

Yemen'de sivilleri hedef alan Suudi Arabistan jetleri evleri yok etti. Enkazlardan onlarca çocuk cesedi çıkarıldı.

Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları, bu kez sivillerin yaşadığı evleri bombaladı.

Önceki gün bir oteli yok eden ve en az 35 can kaybına yol açan jetlerin yeni saldırısından feci görüntüler geliyor. Reuters haber ajansı, başkent Sana'da enkaza dönen evlerden çıkarılan çocuk cesetlerinin fotoğraflarını geçiyor.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, koalisyon uçakları Sana'nın Fec Atan bölgesindeki dört ayrı noktayı hedef aldı. İran destekli Husilerin televizyonu El Mesira, gece gerçekleşen saldırılardan sora enkaz altında sivillerin olduğunu bildiriyor.

Can kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor ancak çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor.

Yemen'de Çarşamba günü bir otelin vurulmasıyla kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yıllardır silahların susmadığı iç savaş ülkesi Yemen'de, İran destekli Husiler başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor.

Çalkantılı yıllar geçiren ülke, halihazırda fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Ülkenin doğusu, orta kesimleri ile Aden ve Taiz'i de kapsayan güneybatı kentlerini Abdurabbu Mansur Hadi kontrol ediyor. Hadi taraftarlarıyla Husiler Mart 2015'ten bu yana savaşıyor.

Husilere karşı operasyon yapan Suudi Arabistan'ın saldırılarında 2016 yılı içerisinde yüzlerce sivil öldü. Husiler ile Suudi Arabistan destekli koalisyon arasındaki çatışmaların bilançosu ise, 10 binden fazla ölüm.

Ülkenin orta kesimlerinde bir başka güç dikkat çekiyor, El Kaide. Kuzeyden güneye önemli bir bölgeyi kontrol eden terör örgütü, güneybatıya doğru bazı sahil kentlerinde de otorite kurdu.

Yemen'de açlık ve hastalıktan binlerce çocuk öldü. Son kolera salgınında yarım milyondan fazla insan hastalandı, 2 bini aşkın can kaybı meydana geldi.

14 milyon kişinin temiz içme suyuna ulaşamadığı iç savaş ülkesinde, büyük şehirlerde çöpler de toplanmıyor.