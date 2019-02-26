Savaş kapıda! Pakistan, Hindistan'ı bombaladı

Gafur; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan savaş uçaklarının Hindistan'ı bombaladığını duyurdu.

Güncellenme 26 Şubat 2019 10:52

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur; sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtti.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Daha önce bombalı bir saldırı düzenlenmişti

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.