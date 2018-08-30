Savaş kapıda! ABD saldırı hazırlığı mı yapıyor?

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Pentagon'un yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 11:52

Eylül 2015’ten bu yana Şam rejimiyle aynı safta savaşan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Pentagon'un yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu, Washington'un harekete geçmemesi gerektiğini söyledi.

Rus büyükelçi, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'le görüşmesinde söz konusu uyarıyı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Batılı ülkelere "İdlib'de operasyonun önünde durmayın" diye seslendi.

Füze yüklü gemi Akdeniz kıyısına yerleşti

Rusya hafta içinde ABD'nin Tomahawk füzeleriyle yüklü USS Ross savaş gemisini Akdeniz'e gönderdiğini açıklamıştı. Moskova yönetimi ABD'yi uyarmasına rağmen kendisi Akdeniz'e son haftalarda 20'den fazla savaş gemisi göndermiş durumda. Füzelerle yüklü gemiler İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki üslerine yerleşti.

İdlib’e tank ve askerler yığıldı

Rus medyası, Rusya'nın iç savaşa dahil olduğu Eylül 2015'ten bu yana en büyük gücünü Akdeniz'e yolladığını aktarıyor. Beşar Esad güçleriyle birlikte cephede yer alan İran ise, muhaliflerin kontrolündeki tek vilayet olan İdlib sınırına binlerce asker, tank ve zırhlı aracın yığıldığını bildiriyor.

Rusya, Türkiye ve İran'la İdlib konusunu görüştü

Türkiye, tansiyonun giderek arttığı bölgede askeri bir müdahale istemiyor. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, askeri bir operasyonun felakete yol açacağını söyleyerek tarafları uyardı. Sahada bunlar olurken, Suriye'deki aktörler arasında diplomasi trafiği hızlandı. Rusya, dün ABD, Türkiye ve İran'la İdlib konusunun görüşüldüğünü açıkladı.

Yeni hava saldırısı düzenlediler

ABD ve müttefikleri, kimyasal silah kullanan Beşar Esad'ın askeri tesislerini daha önce iki kez füzelerle vurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta içinde Esad'ın tekrar kimyasal silah kullanması halinde yeni hava saldırısı düzenleyeceklerini ilan etti.

800 bin sivil göçe zorlandı

4 milyona yakın insanın sıkıştığı İdlib'e muhtemel bir operasyonun yüz binlerce sivilin ölümüne yol açmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler, çatışma çıkması durumunda 800 bin sivilin Türkiye'ye göçe zorlanacağı uyarısını yapıyor.