SAT komandoları da Afrin'de!

TSK tarafından Afrin'de devam ettirilen Zeytin Dalı Harekatı'na SAT, SAS ve Timsahlar dahil oldu.

Güncellenme 13 Şubat 2018 09:05

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de devam eden terörist gruplara yönelik sınır ötesi Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Bölgeye şimdi de Timsahlar olarak bilinen Deniz Kuvvetleri'nin SAT ve SAS birlikleri gönderildi.

SAT ve SAS'lar da Suriye'de

Daha önce El Bab ve Cerablus'ta da görev yapan SAT ve SAS komandoları Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda da görev yapıyor. Afrin'in merkezine doğru devam eden operasyonda yerleşim yerlerine tuzaklanmış patlayıcıların imhası konusunda uzman olan SAS birlikleri ve her türlü zorlu ortamda görev yapabilen SAT komandoları Suriye'de de en riskli bölgelerde mücadele veriyor.

Timsahlar da görevde

Operasyonda Deniz Kuvvetleri'nin Timsahlar olrak bilinen deniz piyade birlikleri de var. Terörle mücadelede aktif görev alan iki taburdan oluşan deniz piyadeleri harekâtın her safhasında çeşitli noktalardaki operasyonları gerçekleştiriyor.