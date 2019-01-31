Şaşmaz çifti boşanıyor!

Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı.

Güncellenme 31 Ocak 2019 11:23

Nagehan Şaşmaz’dan boşanmak isteyen Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesine; 5 milyon lira manevi, 5 milyon lira da maddi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Eşine ağır kusurlu suçlaması

Necati Şaşmaz'ın avukatı, Anadolu Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde; tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz’ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsıldığını, bu nedenle çiftin boşanmalarını, çocukların velayetinin de babaya verilmesini talep etti.

Yurt dışı yasağı talebi

Dilekçede; Alman vatandaşı olmaları sebebiyle, annelerinin çocukları yurt dışına çıkarıp, bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, çocuklar için tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulması istendi.