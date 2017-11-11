Saruhanlı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.56'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme 11 Kasım 2017 14:21

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de hafif şekilde hissedildi.

4,4 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.56'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.