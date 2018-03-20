Sarkozy'e "Kaddafi" gözaltısı!

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2007'deki seçim kampanyasında Kaddafi'den usulsüz bir şekilde bağış aldığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Güncellenme 20 Mart 2018 11:30

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. İddiaya göre Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kaddafi'den bağış almış

Fransız basını eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007'deki seçimlerde yapılan kampanyalarda Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den usulsüz bir şekilde bağış aldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile takibe alındığını iddia etti.

Daha önce de bu iddialar gündeme geldi

Sarozy'nin hakkında daha önce bu iddialar da gündeme gelmiş, 22 milyon euro bağış harcaması yapılabilecek yerde 55 milyonluk harcama faturasının ortaya çıkması, soruşturmalara neden olarak görülüyor.