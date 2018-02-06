Şarkıcı Linet'ten bomba Afrin yorumu!

Yeni albümünü çıkaran ünlü şarkıcı Linet, ABD'nin Kudüs kararından TSK'nın Afrin operasyonuna kadar birçok konuda değerlendirme yaptı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 12:06

Yeni albümünü çıkaran Linet, gündeme dair açıklamalar yaptı. "Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim" diyen güzel şarkıcı, kendisine neden Türkiye'de yaşıyorsun diye sorduklarını Türkiye'nin kendisinin vatanı olduğunu, kimsenin kendisine hakarette bulunmadığını ve "Osmanlı’dan bu yana, 600 yıldır bu topraklardayız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin skandal Kudüs kararı hakkında da konuşan Linet, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu. Kudüs konusunda neler diyeceksiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Tamamen barışı temsil ediyorum ben. Sesimle herkese huzur ve mutluluk verebilirim. Kudüs herkesindir çünkü üç dinin merkezi... Bu tür dini yerler tüm dünyaya aittir. Bir Yahudi olarak camiye gidip dua edebilirim, kiliseye gidip mum da yakabilirim. Bu tamamen Allah'la kul arasında. Gerçekten bir kardeş kavgasındayız; tüm dünyada kaos yaşanıyor. Gizli odalarda bizi kukla gibi birbirimize düşürüyorlar. Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık tufaaya düşmeyelim. Bana 'Neden Türkiye'de yaşıyorsun?' diyorlar. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Hiç kimse bana hakaret etmedi, 'Defol git' demedi; tam tersine bana vatandaşlık verildi. Taa Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır bu topraklardayız. Bizim bu topraklarda yaşama sebebimiz, Osmanlı ve Atatürk'tür. Bu, düşman kavgasına dönüşemez çünkü başlangıcımız dostluk üzerine."



Linet'e sorulan, "Mehmetçiğimiz, Afrin'de... Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" soruya ise şu yanıtı verdi: "Her ülke, vatandaşlarını korumak için sınırlarına sahip çıkmak zorunda. Herkes sınırlarını korumalı. Kendi vatanımız için tabii ki savaşacağız."