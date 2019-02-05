Sarışın kadınlar risk altında!

Yapılan araştırmalar safra kesesi taşlarının en fazla sarışın ve obez kadınlarda görüldüğünü ortaya çıkarmıştır.

Güncellenme 05 Şubat 2019 14:46

Toplumda sıkça görülen rahatsızlardan biri olan safra kesesi taşları çoğunlukla sarışın kadınlarda ve obezler de görüldüğü ortaya çıktı.

Çoğunlukla 40 yaş üzerinde kişilerde görülen safra kesesi şikayetinin genellikle sarışın kadınlar ve obezler görüldüğü belirtildi. Risk faktörleri arasında bulunan gruplar ise yağlı diyet yapanlar, gebelik geçirenler, kolesterol yüksekliği olanlar, aile geçmişinde safra kesesi olanlardır.

Her safra kesesi şikayeti bulunan kişilerin ameliyat edilmediğini ifade eden uzmanlar, safra kesesi taşlarının ana kanala düşerse sarılık gibi ciddi sorunlara neden olabileceğini söylerken. Bazı safra kesesi taşlarının da ömür boyu bir sorun teşkil etmediğini vurguluyor.

1 santimetreden büyükse dikkat!

Safra kesesinde bulunan poliplerin büyüklükleri 1 santimetrenin üzerinde olması durumunda kansere neden olduğu belirten uzmanlar takibinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguluyor. Takibi yapılan poliplerin 1 santimetrenin üzerinde olması durumunda veya hızla büyümesi durumunda kanser şüphesi ortaya koyması nedeni ile ameliyat önerilebilmektedir. Ailede safra kesesi kanseri örneği varsa hastanın takibi sıklıkla yapılmaktadır.