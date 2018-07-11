Sarımsak ve balı bir arada tüketirseniz...

Bir hafta boyunca düzenli olarak aç karnına sarımsak ve bal yerseniz neler olacağını tahmin bile edemezsiniz.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 18:51

Sarımsak ve balı düzenli olarak 7 gün boyunca aç karnına yiyin ve sonucunda ne kadar sağlıklı ve dinç olduğunuza şaşıracaksınız.

Sarımsak nedir?

Tüm dünya mutfaklarında sarımsak bulunan bir besindir.

Lezzeti kadar hastalıkların tedavisi noktasında da güçlü bir besin kaynağıdır.

Genel olarak pişmiş olarak tercih ediliyor olsa da çiğ olarak tüketildiğinde güçlü bir ilaca dönüşmüş oluyor.

Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, kalp rahatsızlıklarınadkan basıncı ve kolesterol seviyesinin düşmesinde güçlü bir yardımcıdır.

Soğuk algınlığı, grip, üst solunum enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların tedavisinde de güçlü bir role sahiptir.

Düzenli olarak sarımsak tüketildiği takdirde prostat ve şeker gibi semptomların büyümesinin önüne geçiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmekte önemli bir yere sahip olan sarımsak, vücudu toksinlerden kurtarma becerisi de kazanmaktadır.

Sarımsak, zencefil ve soğan ile birlikte tüketildiğinde kemoterapi sonrası toksinlerden arınmaya yardımcı olmaktadır.

Sarımsak nasıl kullanılmalıdır?

Sarımsağı çiğ olarak tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır. Sarımsaktan yüksek derecede verim almak için doğrayıp veya ezdikten sonra yemeden 15 dakika kadar bekletip öyle tüketin. Öyle ki sarımsağı ezerek tüketmek içersinde bulunan alicini biyolojik açıdan daha sağlıklı hale getirmektedir.

Mideniz dolu olduğunda sarımsağı özümsemek zor hale geleceğinden aç karnına tüketmek son derece daha faydalıdır.

Beslenme düzenine eklemek için çiğ sarımsağı bal ile karıştırabilirsiniz.

İlk olarak yapmanız gereken 2 veya 3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın veya ezin. Ardından bir kaşık kadar bal ile karıştırın. Bu karışımı 1 hafta boyunca aç karnına tükettiğinizde vücudunuzdaki değişime şahit olacaksınız.