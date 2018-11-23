Sarıgül hangi ilçeden aday olacak?

Mustafa Sarıgül, Şişli'den aday olacağını ve genel merkezle arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Güncellenme 23 Kasım 2018 10:58

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün 31 Mart 2018’de yapılacak yerel seçimlerde aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu. CHP’nin Eyüpsultan’dan aday göstereceği iddia edilen Sarıgül’ün Şişli’den aday olmak istediği ileri sürülmüştü.

Geçen hafta Mustafa Sarıgül’le bu konuyu konuşan Gürkan Hacır, görüşmeye dair dikkat çeken detayları CNN Türk canlı yayınında paylaştı.

CHP yönetiminin Sarıgül’ü Eyüpsultan’dan aday göstermek istediğini aktaran Hacır, Sarıgül’ün B planı olduğunu söyledi.

Sarıgül’den kendisine gelen mesajı canlı yayında okuyan Hacır, şu ifadeleri aktardı:

“Sevgili kardeşim ben Şişli adayıyım. Başka bir yere gitmem söz konusu değil. İstanbul dışında da diğer ilçe adaylarına da gereken desteği vereceğim. Mustafa Sarıgül kendisine başka bir ilçe aramıyor. Genel Merkez'le de aramızda bir problem yok”