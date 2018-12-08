"Sarı yelekliler" Brüksel'i de karıştırdı

Paris sokaklarını savaş alanına çeviren sarı yeleklilerin eylemleri Belçika'ya da sıçradı.

Güncellenme 08 Aralık 2018 16:54

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı yelekliler’in başlattığı gösteriler Belçika’ya da sıçradı. Ekonomik koşulların ağırlığı nedeni ile sokağa çıkan halk, Fransa’ya giden yolu kapatırken eylemler nedeni ile 50 kişi de gözaltına alındı.

Belçika-Fransa yolu trafiğe kapatıldı

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamanlarını protesto eden Sarı yelekliler, Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.

50 eylemci gözaltına alındı

AB’nin de başkenti olan ve NATO zirvelerinin yapıldığı Brüksel’de Sarı yeleklilerin gösterileri nedeni ile 50 eylemciyi gözaltına aldı.

50 kişi gözaltına alındı

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Belçika polisi; şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, binaların yakınlarına bulunan sokakların girişlerine dikenli tellerle çevirdi.