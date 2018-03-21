Sarı taksi-UBER krizi en çok onlara yaradı!

Haftalardır süren sarı taksi UBER krizi kime yaradı? Plaka fiyatlarında son durum ne?

Güncellenme 21 Mart 2018 11:13

Son haftalarda sarı taksi ve UBER arasındaki gerginlik en fazla UBER'in işine yaradı. Müşteri kılığında UBER şoförlerine saldıran taksicilerden sonra İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamalarıyla gerginlik zirveye tırmanmıştı. Bu kavga, taksi piyasasına ise plaka fiyatlarının düşüşü olarak yansırken UBER kullanıcısında ise artışa neden oldu.

Plakaların değer 4 gün içinde düştü

Krizden önce 1 milyon 680 bin TL olan plaka değeri, 4 gün içinde 100 bin lira düştü. Son rakamlar ise plaka fiyatlarının 1 milyon 500 bin liraya gerilediğini gösteriyor. Peki sarı taksi-UBER çekişmesinin UBER'e nasıl bir etkisi oldu?

Kriz UBER'e yaradı

Sarı taksi-UBER kavgası devam ederken son rakamlar, bu krizin UBER'e yaradığını gösteriyor. UBER'in Türkiye verilerine göre; gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart'ta UBER'in İOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5 bin iken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart'tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı.

UBER yükleyenlerin sayısı arttı

7 Mart'ta 7 bin, 8 Mart'ta 8 bin 500, 9 Mart'ta 12 bin, 10 Mart'ta 14 bin, 11 Mart'ta 16 bin, 12 Mart'ta 15 bin, 13 Mart'ta 22 bin ve 14 Mart'ta 24 bin 500'e çıktı. Yani son 10 günlük sürede UBER kullanıcılarının sayısı 5 kat arttı. UBER'in verileri incelendiğinde sadece mart ayında değil, 9 Ekim 2017'de taksicilerin yaptığı UBER protestosu sonrasında da yine telefonlarına bu yazılımı yükleyenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış oldu.