Sapık öğretmene meydan dayağı!

İstanbul Fatih'te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddiası ile S.Ö., adlı öğretmen veliler tarafından linç edildi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 16:46

İddiaya göre, Fatih'te bulunan bir lisede öğrencisini taciz ettiği ileri sürülen beden eğitimi öğretmeni S.Ö., kız öğrencilerden birini oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sorarak evinde reklam çekimi yapacağı bahanesi ile evine davet etti.

Öğrenci konuşmaları kaydetti

Bu teklif karşısında şaşkınlık geçiren öğrenci durumu hemen ablasına anlattı. Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla, kardeşinin öğretmenle konuşmasını istedi. Ablasının isteği üzerine öğretmeni ile telefonda konuşan öğrenci tüm konuşmayı kaydetti.

Veliler okul önünde toplandı

Hürriyet'in iddiasına göre, öğretmenin öğrenciyle konuşurken bekar olduğunu söylediği ve endişe etmemesi gerektiğini söylediği belirtilirken ablanın bu durumu hemen okul yönetimine aktardığı ifade edildi. Telefon görüşmelerinde haberdar olan okuldaki öğrencilerin velileri ise okul önünde toplandı.

Öğretmen darp edildi

Öfkeyle toplanan kalabalık, öğrenciyi darp ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö.'yü darp etti. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale etmesiyle kalabalık yatıştırılarak dağıtıldı. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.