Sapık futbolcu Türkiye'ye gelmek istiyor!

İngiltere'de reşit olmayan bir kızla ilişkiye girerek hapis cezası alan Johnson, Türkiye'de futbol oynamak istiyor.

Güncellenme 08 Mart 2018 22:36

İngiltere'de 15 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiası ile hakkında dava açılan ve iddiaları kabul ederek cezaevine giren futbolcu Adam Johnson, tahliye oldu. Johnson futbol hayatına devam etmek istiyor. Ülke olarak ise Türkiye'yi seçti.

6 yıl hapis cezası aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'da forması giyerken reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye giren ve bundan dolayı 6 yıl hapis cezası alan Adam Johnson hakkında hoş olmayan bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye'ye gelmek istiyor

İngiliz medyasında yer alan haberde, 2019'un Mart ayında tahliye olması beklenen Johnson, futbol kariyerine devam etmek istiyor. Ülkesinde artık forma giymesi zor olan oyuncunun Çin, Katar ya da Türkiye'de takım aradığı iddiası ortaya atıldı.

Hiçbir takım onu kabul etmez

Reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmekten dolayı hapis yatan oyuncuya hiçbir takımdan teklif gelmeyeceği belirtildi. Özellikle Türkiye'nin bu futbolcuyu hiçbir takımda oynatmayacağı belirtildi.

Cezaevinde takım kurdu

Cezaevinde kendisine bir futbol takımı kuran Johnson, burada maç yapıyor. Takımının adını ise 'Johnson'ın Starları' verdi. Takımı, sadece kendisi gibi 'cinsel saldırı' suçlarından hükümlü olanlar ile karşılaşabiliyor. Cezaevi yönetimi yaşanabilecek saldırılara karşı Johnson dahil diğer cinsel saldırı hükümlülerini diğer mahkumlarla yan yana koymuyor.