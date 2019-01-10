Sapık doktor hakkında karar verildi

Rus arkadaşlık sitesine hastalarının müstehcen görüntülerini yükleyen sapık doktor, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Güncellenme 10 Ocak 2019 09:45

Ünlü bir Rus arkadaşlık sitesine giren Türklerin dikkati çeken skandal videolar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Görüntülerde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda yer alan bir muayene odasında, gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri yer aldı.

Görüntüleri gizlice çekmiş

Kendisine gelen mesajlar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede göğüs muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının, doktor tarafından gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

Videoyu hangi bahane ile aldı?

Siteye yüklenen videoda genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor.

Cinsel içerikli sayfalar takip ediyor

Görüntüleri paylaşan sağlıkçının takip ettiği sayfalar arasında, çok sayıda cinsel içerikli paylaşım yapan hesaplar da yer alıyor.

Kadının bundan haberi yok

Gizli kamera ile çekilen görüntüleri paylaşılan bir kadına ulaşan DHA muhabiri, mağdurun olaydan haberi olmadığı öğrenildi.

Mağdur kadın polise şikayette bulundu

Cuma günü görüntüleri paylaşılan daha sonra da silinen talihsiz kadın, durumu öğrenir öğrenmez Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek, doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alındı

Emniyette iki saat ifade everen mağdur kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç. gözaltına alındı. E.B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.