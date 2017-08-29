Şanlıurfa'da Suriye sınırında Türk bayrağı ve Atatürk portresi resmedildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırında örülen beton duvarında portresi ve Türk bayrakları resmedildi.

Güncellenme 29 Ağustos 2017 14:19

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında yer alan Hürriyet Mahallesi'ndeki sınır hattına örülen modüler beton duvara, 2. Hudut Tabur Komutanlığı personelince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk portresi ve Türk bayrakları yapıldı.

Yan yana üç blok üzerine gerçekleştirilen çizimde, kalpaklı Atatürk portresi, Türk bayrakları arasında yer aldı.

Soldaki bayrakların altında "Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir‚ evladımdır‚ yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir‚ namusumdur‚ atamdır. Beklediğim, şerefimdir‚ özünde vatanımdır", sağdaki bayrakların altına ise "Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden." dizeleri yer aldı.