Şanlıurfa'da seyir halindeki araca ateş açıldı: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 22:50

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda otomobilde bulunan Bahattin Aktosun ile Şahin B. yaralandı. Yaralılardan Şahin B. özel bir araçla, Bahattin Aktosun ise olay yerine giden ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Bahattin Aktosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikten sonra otomobil üzerinde ve çevresinde incelemede bulundu. Otomobil, incelemenin ardından kaldırılırken saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA