Şanlıurfa'da kurtlar sıpayı öldürdü, eşeği yaraladı

Şanlıurfa'da koyun sürüsüne saldıran kurtlar, sürüden ayrılan sıpayı öldürdü, yavrusunu kurtarmaya çalışan anne eşeği ise yaraladı.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 16:30

Urfa'da koyun sürüsüne saldıran 3 kurdu çoban köpekleri uzaklaştırırken, sürüden ayrılan sıpayı öldüren kurtlar, onu kurtarmaya çalışan eşeği ise ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 02.00 sıralarında Urfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Arazide hayvanları otlatan çobanlar, köpeklerin havlayıp sürüde bir hareketlilik başladığını görünce ellerindeki fenerleri açıp çevreyi kontrol etti. Üç kurdun sürüye saldırmaya çalıştığını gören çobanlar paniğe kapıldı. Ellerine sopa alan çobanlar, farklı yönlere kaçan sürüyü kurtlardan uzaklaştırıp bir araya toplamaya çalıştı.

Köpekler ile kurtlar uzun süre boğuştu

Köpekler ile sürüye saldırmaya çalışan kurtlar arasında uzun süre boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşma sonunda sürüye yaklaşamayan kurtlar bölgeden uzaklaşırken çobanlar ise etrafa dağılan hayvanları bir araya topladı.

Koyun sürüsüne saldırmayı başaramayan kurtlar, sürüden uzaklaşan sıpanın peşine düştü. Kurtlar sıpayı yakalayınca sürüden ayrılan eşek, yavrusunu kurtarmaya çalıştı. Kurtların peşinden giden ve yavrusunu kurtarmaya çalışan eşek de kurtların saldırısına uğradı. Arka kısmından ağır yara alan eşek, kurtların peşinden daha fazla gidemezken sıpa ise kurtlar tarafından öldürüldü. Hava aydınlandıktan sonra çevreyi kontrol eden çobanlar, yaralı eşek ve ölen sıpasıyla karşılaştı.

Gece saatlerinde saldırdılar

Kurtların saldırdığı sürüde çoban olan Abdulbaki Ağaç, kurtların gece saatlerinde sürüye saldırdığını söyleyerek, "Olay gece saat 2 sıralarında oldu. Biz sürüyü otlatmaya çıkardık. O sırada bizim köpeklerin sesi geldi. Biz de el fenerini açtık ve 3 tane kurt gördük. Kurtlar sürüye saldırdı. O esnada bizim köpekler de sürüyü korumak için kurtlara saldırdı. Sürüdeki hayvanlar korkup etrafa dağıldı. Biz sürüyü toplamaya çalışırken sürünün arasındaki sıpa kaçtı. Kurtlar sürüyü bırakıp sıpayı yakaladı. Sıpanın annesi de yavrusunu kurtarmak için kurtlara saldırdı. Biz sürüyü toplaya çalışınca onlar uzaklaştı. Yavruyu öldürmüşlerdi. Annesini de parçalamışlardı, yaralıydı” şeklinde konuştu.

Yetkilileri aradıklarını ve yaralı eşeğin tedavi edilmesini istediklerini belirten Abdulbaki Ağaç, “Yetkilileri dün geceden beri arıyoruz. Hayvanın yaralı olduğunu söyledik ama kimse bize yardım etmiyor. Hayvanın o halini görünce bizim de canımız yanıyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum, inşallah biri sesimizi duyar ve bu eşeği tedavi eder. Bu hayvan yaralanmadan önce sütünü kanser hastaları gelip alıyordu. Biz Allah rızası için hayvanın bir an önce tedavi edilmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” dedi. (İHA)