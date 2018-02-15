Sandal çifti ayrılık kararı aldı!

Seren Serengil, Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın ayrılacağını açıkladı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 12:53

Bir süredir boşanacakları konuşulan fakat paylaştığı mutluluk fotoğrafları ile bu söylentilere son verdiren Sandal çiftinden yeni bir açıklama geldi. Mustafa Sandal sevenlerine kötü bir haber verdi.

Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı programda ünlü çiftin ayrılacağını duyurdu. Mustafa Sandal ile telefonda konuştuğunu söyleyen Serengil, ünlü şarkıcının Emina'yı hala sevdiğini, ilişkilerinin yıprandığını, iki hafta içinde de boşanacaklarını söyledi. Ayrılığın basında söylendiği gibi üçüncü kişilerle ilgili olmadığını sadece aralarında yaşanan bir anlaşmazlıktan ötürü olduğunu belirtildi.