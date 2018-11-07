Sancaklı'dan futbolda kayyum önerisi

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, belediyelere kayyum atanabiliyorsa, futbolda da yapamayanlara el kayyum atanmalı dedi.

Güncellenme 07 Kasım 2018 12:18

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi görüşülerek kabul edildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, komisyonda yaptığı konuşmada, Futbol Federasyonu'nu eleştirerek kayyum önerisinde bulundu.

Sancaklı, Futbol Federasyonu Başkanı’nın hiçbir stada gidemediğini, hiçbir kulüp başkanının rakip takımın deplasmanına gidemediğini, her yerde tepki olduğunu, her yerde olaylar olduğunu söyledi.

Sancaklı sözlerine şöyle devam etti:

“Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili genel konuşuyorum el çektirelim."