Sanayi üretimi verileri açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, üretim yıllık bazda yüzde 14,5, aylık bazda ise yüzde 2,3 oranında artış yaşadı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 10:27

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise temmuzda hazirana göre yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına göre yüzde 2,3 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artış gösterdi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artış kaydedildi.

Beklentiler nasıldı?

AA Finans "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,1 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 10 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda 0,4 azalacağını tahmin etmişti.