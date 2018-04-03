Sanatçılar, MSG seçiminde birbirlerine girdi!

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin başkan seçiminde olay çıktı.

Güncellenme 03 Nisan 2018 11:59

Yüzlerde sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 10. Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

Candan Erçetin seçimi kazandı

Defalarca tansiyonun yükseldiği genel kurulda sanatçılar birbirlerine girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker, Candan Erçetin, Garo Mafyan gibi isimlerin sesi yükseldi. Oylama sonucu çıkan sonuçlara göre, Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Erçetin 429 oy alırken, Garo Mafyan ise 331 oy aldı.

Hakan Peker ve Aykut Güler divan başkanı oldu

Seçim sebebi ile kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Güler ve Yaşar seçildi. Henüz divan seçiminde başlayan kavga, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz düellosuna girmesine neden oldu. Ferhat Göçer'in Hakan Peker'e, "Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320" sözleri ile tepki gösterdi. Kavganın büyümemesi için araya Başkan adayı olan Candan Erçetin girdi.

Sezen Aksu da gerildi

Candan Erçetin'i destekleyen Sezen Aksu da seçimin yapıldığı sırada sesini yükselterek itiraz etti. Aksu, seçimin çağın çok gerisinde, şaibeli olduğunu, elle sayımın gereksiz olduğunu, seçimin şu şartlarda şaibeli olduğunu söyledi. Aksu ayrıca "Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

“Şu anda muz cumhuriyeti durumundayız”

Genel Kurulu köy kahvesine benzeten Sezen Aksu, "Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo'muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Bu hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.