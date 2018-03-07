Sanat dünyasını yasa boğan ölüm!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun uzun yıllar vokalistliğini üstlenen Yaşar Gaga hayatını kaybetti.

Güncellenme 07 Mart 2018 15:17

Yaşar Gaga, yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği by-pass ameliyatı geçirmişti. Çapa Tıp Fakültesi'nde 1 aydır çoklu organ yetmezliği neden ile yoğun bakımda tutulan Gaga, bugün hayat veda etti. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun sık sık hastaneden ziyaretine gittiği Gaga'nın durumu dün iyice kötüye gitmye başlamıştı.

Birçok ünlünün yakından tanığı isim Gaga, uzun süre Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi.

Yaşar Gaga kimdir?

Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jeuri üyesi de olan Gaga, özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.

Yaşar Gaga, 1997'de Betonova isminde bir albüm çıkardı. Alakasız Şarkılar ismindeki albümünü 2017'de çıkaran Gaga, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bu albümde bir araya getirdi.

Yaşar Gaga'nın Alakasız Şarkılar albümünde, Tarkan, Sezen Aksu, Özkan Uğur, Nazan Öncel, Sertab Erener, Serdar Ortaç, Aşkın Nur Yengi,S erkan Kaya, Mustafa Ceceli, Göksel, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Dilber Ay, Kibariye,Gonca Vuslateri, Suzan Kardeş, Onur, Rubato ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi