Samsung’un yeni modeli şaşırttı

Samsung’un geliştirme aşamasında olduğu Galaxy J6+ modeline yönelik teknik özellikler ve özellikle bataryası şaşırttı.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 22:07

Orta sınıf akıllı telefon olmasına rağmen başarılı özellikleri bulunan Galaxy J6 ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni almış olan cihazın, geliştirilmiş bir türünün Galaxy J6+ olarak piyasaya sürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yeni sürümün özellikleri

Yeni cihaza yönelik özellikler sızdı. Android Oreo ile birlikte piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy J6+, şuan piyasada bulunan modellerinden farklı olarak Exynos 7870 değil Snapdragon 450 işlemcisine sahip olacak. Aynı zamanda arka tarafta çift kamerası bulunacak cihazın, 4000+ mAh seviyesinde yüksek bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu batarya ile cihazın şarj ve pil ömrünün çok uzun olması hedefleniyor. Cihaz aynı zamanda 5,6 inç Super AMOLED ekranın yanı sıra birde HD+ olarak çözünürlük sunması bekleniyor.

Yeni sürüm Samsung Galaxy J6+’ın piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın öncelikli olarak Rusya ve bölgesinde bulunan ülkelerde ilk olarak piyasaya çıkması bekleniyor.