Samsung’un yeni gözdesi ortaya çıktı!

Samsung’un son amiral gemisi Note 9’un tanıtımı yapıldı. Samsung Galaxy Note 9’a dair tüm bilgiler sizin için toplandı.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 21:52

@Universelce, henüz piyasaya sürülmemiş mobil cihazlara yönelik bilgilerle ünlendi ve Galaxy Note 9’a dair sızdırılmış tüm yanlış bilgileri yerle bir eden o fotoğraf yayınlandı.

Öncekilerle benzer

Samsung Galaxy Note 9’un tasarımı bir önceki modellerle benzerlik gösterdiği yayınlanan o fotoğrafta ortaya çıktı. Ayrıca Ice Universe bu yeni mobil cihazın diğer modellere göre 2 mm daha kısa olacağını ortaya attı. Aynı zamanda bu modelde parmak izi olmayacağı söylentileri iddia edildi. Eğer bu iddiaların karşılığı doğru çıkarsa Samsung’un bir sonra ki Note modelinde yenilikleri göstereceği kendini gösteriyor.

S Pen gelişti

Ortaya atılan iddialar arasında yer alan bir başka bilgi ise Samsung’un Note 9 için olan S Pen’in diğerlerine oranla daha da geliştirilmiş olması. En çok merak edilen ve iddialar arasında yer almayan soru ise S Pen’in nasıl geliştirilmiş olmasıdır. Bu konu da yer alan tahminler ise S Pen’in hassasiyetin daha geliştirilmiş olması ve yeni yazılım kabiliyetine sahip olacağı yönünde oldu. Başka tahminlerde ise bu kalemin ekstra olarak mikrofon özelliğine sahip olmasının yanı sıra sesli arama özelliğine de sahip olmasıdır.

Kod adı ‘Crown’

Samsung’un yeni amiral gemisinin kod adının ‘Crown’ yani ‘Taç’ olduğu ortaya çıktı. Note 9’un diğer modellerde olmayan iki özelliği de olduğu iddia edildi. Bunlardan biri yüksek kapasiteli pile sahip olması ve bu kapasite daha önce hiç bir telefonda olmayan kullanılmamıştır. Diğer bir özellik ise hiç bir telefonda olmayan ekran içi parmak izi okuyucu özelliği oldu.

Ağustos 2018

Galaxy Note 9’un ne zaman satışa çıkacağı ise tanıtım tarihleri de göz önünde bulundurularak 2018 Ağustos ayında olması ön görülüyor. Ancak beklenmedik bir durumla karşılaşılmasına karşın bu tarihin daha ileri tarihe taşınarak Eylül veya Ekim ayına ertelenebiliyor. Ancak konu ile ilgili olarak Samsung tarafından bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan çalışmalarda göz önünde bulundurulursa şirket tanıtımını yaptığı telefonu bir kaç hafta sonra tüketiciye sunuyor.