Samsung’un yeni amiral gemisi hakkında her şey

Samsung’un son amiral gemisi Galaxy Note 9’a dair ortaya atılan tüm iddialar ve tüm bilgiler...

Güncellenme 28 Mayıs 2018 22:27

Samsung Galaxy Note 9’a dair performans testlerinin sonuçları ortaya çıktı. Telefonun daha önce Amerika’da satışa sunulması planlanan Snapdragon 845 işlemcili modeli Geekbench ‘te performans testine sunulmuştu ve çoklu çekirdek testinden 8.806, tek çekirdek testinden ise 2.190 puan almıştı.

Türkiye’de Exynos 9810

Samsung Galaxy Note 9’un Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan sürümü kendi işlemcisine sahip Exynos 9810 ile çalışacak. Exynos 9810 ise Geekbench’te yapılan ve ortaya çıkan sonuçlara göre ise 2.737 ve 9.064 olarak puan aldı.

Aralarında çok büyük boyutta performans farklılıkları olmasa bile kullanıcıları rahatsız edebilme ihtimali bulunmaktadır. Ancak cihaza yönelik henüz geliştirme süreci tamamlanmadığı için aralarındaki farkında çok büyük boyutta olmayacağı tahmin ediliyor. Piyasaya henüz çıkmamış cihazlara dair bilgileri sızdıran ve bununla ünle sahip olan Ice Universe (@Universelce), Samsung Galaxy Note 9’a dair’de ortaya atılan tüm iddiaları çürütecek bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafa bakıldığında cihazda bir önceki modele göre büyük farklılık olmadığı hatta büyük orada benzerlikler olduğu dikkat çekiyor. Aynı zamanda Ice Universe yeni modelin önceki cihaza oranla 2 mm daha kısa olacağını iddia etti.