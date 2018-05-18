Samsung’dan müjde!

Samsung, Galaxy S10 ile Note 9 için çıkış tarihlerini öne aldı. Peki Samsung neden böyle bir şey yaptı?

Güncellenme 18 Mayıs 2018 15:43

Basında yer alan haberlere göre Samsung, Galaxy S10 ile Galaxy Note 9’un çıkış tarihilerini ileri tarihe atarken ani bir kararla üretimine tahmin edilenden 2 ay önce başlanan Note 9’un tanıtımın ise ağustos ayında yapılması planlanıyor. Geçen yıl piyasaya çıkan Note 8’inde eylül ayında tanıtımının gerçekleştirildiği hatırlanırsa Note 9’da da bu tarihi biraz geriye çekmeye çalıştığı ortaya çıkıyor.

Galaxy S10’da Note 9 gibi

Benzer bir durum Samsung Galaxy S10 için de geçerli. Yine basında yer alan haberlere göre Galaxy S10’un tanıtımı 2019 ocak ayında yapılacak olan CES 2019’da gerçekleşecek. Peki Sansung yeni amiral gemilerini piyasaya sürmek için neden takvimi öne çekti? Ortaya atılan iddialara göre Samsung Galaxy S9’un satış rakamlarının düşük olmasına bağlı olarak bir sonraki modeli piyasa sürerek S9’u geri planda bırakmayı hedefliyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Note 9 ile Galaxy S10’u erken piyasaya sürecek.

Bir diğer neden Apple

Son amiral gemilerin piyasaya sürüş tarihlerinin erkene alınmasının bir başka nedeni ise Apple tarafından yapılan iPhone SE hamlesi oldu. Apple tarafında önümüzdeki aylarda tanıtımı yapılacak olan yeni akıllı telefonu iPhone SE karşı sessizliğini korumak istemiyor olsa gerek. Samsung bu hareketi ile birlikte iPhone SE2’nin hızını biraz keseceğini planlıyor.