Samsung’dan kırılmaz telefon ekranı!

Samsung yaptığı yeniliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son yaptığı açıklamada kırılmaz ekran teknolojisi geliştirdiğini ilan etti.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 14:20

Kırılmaz ekran teknolojisi akıllı telefon dışında çeşitli askeri teknolojiler ve otomotiv alanlarında da kullanılabilecek.

Yıllardır telefon üreticileri tarafından devam eden kırılmayan teknolojisi girişimleri olumlu sonuçlar vermedi. Koreli teknoloji markası bu konuda attığı adımla kırılmayan ekranın patentini aldı.

Sektör dışında da hizmet verecek

Samsung geliştirdiği kırılmaz ekran teknolojisini başka sektörlerde de kullanılmasına imkan tanıyor. Dayanıklılık testlerini başarı ile tamamlayan kırılmaz ekran, sıcaklık ve düşme testlerini de başarı ile tamamladı.

Samsung, yeni geliştirdiği kırılmaz ekran teknolojisini bir video ile kullanıcılarına ilan etti. Hafif plastik ve geleneksel cam ekran teknolojisini karşılaştırıyor. Samsung bu teknolojiyi nasıl kullanacağı ve nasıl geliştireceği kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.