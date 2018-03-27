Samsung’dan kablosuz şarj müjdesi!

Samsung, kullanıcıların karşısına birbirinden cazip yeniliklerle çıkıyor. Kablosuz şarj özelliğini şimdi bir adım daha ileriye taşıdı.

Güncellenme 27 Mart 2018 12:31

Kablosuz şarj özelliğini bir adım öteye taşıyan Samsung, kullanıcılarının kablodan tamamen kurtaracak ve rahat bir nefes aldıracak. İşte yeni teknolojinin özellikleri...

Samsung 2016 yılında aldığı bir patent ile şirket tam anlamıyla kablosuz şarj teknolojisine üzerine çalışmalarda bulunduğunu göstermiş oldu. Mevcut olarak kullanılanak kablosuz şarjların şuanda tam olarak kablolardan kurtarılmadığını gösteriyor ancak Samsung’un bu yeni patenti ile birlikte gelişmelerin daha çok ilerleyeceğini göstermiş oluyor.

Belli mesafeden kablosuz şarj imkanı

Güney Koreli dev şirket Samsung’un dev hedefi, cihazı herhangi bir alet takmadan bir yere bırakmadan normal kullanım halindeyken şarj olmasını sağlamak. Yani böylece cihazı kablolardan tamamen kurtarmıyor hedefliyor. Telefonlar normal kullanım halindeyken de şarj olmuş olacak. Bu hedefle Samsung’un amacı temassız ve kablosuz bir adaptör geliştirerek belli bir mesafe dahilinde cihazların herhangi bir kablo yardımı olmadan şarj olmasını planlıyor.

3 yıl sonra hayata geçecek

Bu teknolojinin henüz ne zaman tam olarak hayata geçeceği belli değil ancak konu üzerine çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu teknolojik gelişmenin hayata geçmesi pek yakın zamanda olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar bir süre daha kablolu şarj dönemine devam edecekler. Samsung bu teknolojiyi 3 yıl gibi bir sürede hayata geçirmeyi hedefliyor. 3 yıl sonra kullanıcılar telefonlarını belli mesafeye kadar kablosuz şarj etme imkanına sahip olacaklar. Teknolojinin kullanıcıların hayatına girmesiyle birlikte ne gibi değişiklikler ve kazanımlar olacak zaman gösterecek.