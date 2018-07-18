Samsung’dan büyük çıkış!

Samsung çıkardığı yeni reklam filminde iPhone X’i hedef aldı. Yeni reklam filminde iPhone X’un indirme hızını tiye aldı.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 11:26

Samsung Galaxy S9 tüm dünyada satışa çıkmasının ardından pek çok yeniliği ile büyük rakibi iPhone X’un gerisinden kaldı. Ancak Galaxy S9’un hücresel ağlar üzerinden kullandığı indirme hızı iPhone X’den daha başarılı. İnternet üzerinden yayınladığı reklam filminde Samsung, bu başarıyı gündeme taşıdı.

Bir müşteri eğer iPhone X almak istiyorsa ekranına gelen görüntüde "İndirme hızları Galaxy S9'dan daha hızlı değil" yorumuna yapan müşteriye karşı mağaza yetkilisi bir yorum yapamıyor ve tatmin edici bir yorum yapmamış oluyor. Bu durum da iPhone X’in indirme hızına yönelik bir gönderme olduğu ortaya çıkıyor. Hemen peşinden müşterilerin yorumuna yanıt olacak şekilde "Upgrade to Galaxy" yani ‘Galaxy’ye Yükseltin’ ifadesi yer alıyor.

Böylece Galaxy S9’un hızının daha yüksek olmasının önemli bir tercih nedeni olabileceği vurgulanıyor. Bu durumun ürünlerin satışını nasıl etkileyeceği önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.