Samsung’dan bir ilk! Kapasitesi artırılıyor

Güney Koreli dev teknoloji markası Samsung bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy Note 9’u 512 GB’lik depolama kapasitesine sahip olacak.

Güncellenme 19 Haziran 2018 22:57

Bu yıl sonunda Samsung’un kullanıcı ile buluşturmayı hedeflediği Galaxy Note 9 hakkında ortaya atılan iddialar arasında 519 GB’lik depolama hafızasına sahip olacağı da yer alıyor. Yeni akıllı telefonlarda Samsung, 64 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği ile kullanıcıya sunması bekleniyor.

Piyasada bir ilk

Bir ilk olma özelliğine sahip olan 512 GB depolama kapasitesi ilk olarak geçen aylarda gündeme gelmişti. Şimdilerde ise ortaya atılan iddiaların gerçekliği daha çok ortaya çıkıyor. Samsung yeni amiral gemisi ile birlikte akıllı telefonlarda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Ancak bu yeni telefona herkes sahip olamayacak sınırlı sayıda üretimi olacak mobil cihazın sahibi de sınırlı olmuş olacak.

Yine gündemde yer alan iddialara göre cihazın satışı sadece Çin ve Güney Kore’de yapılacak. Geri kalan ülkelere ise 256 GB ile 64 GB’lık cihazların satışı sunulacak.

Cihaza yönelik tüm detaylar ve gerçekler Samsung Galaxy Note 9 için ağustos ayında gerçekleşecek tanıtımda açıklanacak. Yine aynı şekilde Samsung Gear S4 akıllı saatinde tanıtımı bu dönemde yapılmış olacak.