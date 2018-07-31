Samsung’da Galaxy S9 dönemi!

Geçen yıla oranla karını yüzde 6 oranında artıran Samsung, yılın ikinci çeyreğinde ne kadar kar yaptığını açıkladı.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 20:16

Teknoloji devi Koreli şirket Samsung, yılın ikinci çeyreğine yönelik kazançlarını açıkladı. Geçtiğiniz sene aynı döneme göre satışlarında gerileme olarak yüzde 4 oranında bir düşüş görüldü. Ancak tüm bunlara rağmen geçen yıla oranla kara geçen işletme yüzde 6 oranında bir artış göstererek 13.28 milyar dolarlık bir büyüme gösterdi.

Dünyanın en büyük telefon üreticileri sıralamasında yerini alan Samsung, akıllı telefon satışlarında gösterdiği performans şirketin geleceğini ciddi oranda düşündürüyor. Son amiral gemisi Galaxy S9 ile S9+ modellerinde aradığı satış rakamlarını alamamış olsa da 2.38 milyarlık bir kar elde etti. Akıllı telefon piyasasının yanı sıra Samsung’un ekran panelleri satış rakamları da ne yazık ki iç açıcı görünmüyor.

Dünya kupası etkinliği ile birlikte televizyon satışlarında ciddi bir artış kaydetti.