Samsung S10 almak isteyenlere müjdeli haber

Samsung’un S10 modelinin ön sipariş fiyatları belli oldu. Buna göre yeni model büyük indirim fırsatı ile satılacak.

Güncellenme 14 Şubat 2019 11:56

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un resmi web sitesinde açılan yeni sayfada S10 modelinin ön sipariş fiyatları belli oldu. Şu an ABD ve Vietnam üzerinde ön siparişe açılan Galaxy S10 modeli, büyük bir indirim sunuyor.

Eski cihaz yenisi ile takas edilecek

Ön sipariş fiyatlarına göre Galaxy S10, 600 dolara kadar daha uygun bir fiyata alınabilecek. Ancak bunun için eski cihazınızı yeni S10 modelleri ile takas etmeniz gerekecek.

Her marka cihazla takas edilebilecek

Bu takas teklifine Apple, Samsung, Motorola, LG ve Google marka telefonlar dahilken, cihazın durumuna göre size fiyat verilecek. Ayrıca telefonu ön sipariş etmenizle beraber, Samsung tarafından 50 dolarlık aksesuar çeki de kazanacaksınız.

Siparişin verilmesi durumda 8 Mart’ta yeni akıllı telefona sahip olabilirsiniz. Ayrıca telefonla ilgili fiyat listesine ve diğer bilgilere aşağıdaki ilgili haberlerden ulaşabilirsiniz.