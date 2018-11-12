Samsung, katlanabilir telefonla rakiplerini ezip geçecek
Samsung, 2019'da kullanıma sunmayı planladığı katlanabilir telefonla rakiplerine büyük bir fark atacak.
Samsung yakın bir gelecekte piyasaya süreceği katlanabilir telefonla ilgili detayları 7 Kasım’da paylaşmıştı.
Seri üretime geçecek
Samsung Geliştiriciler Konferansı dahilinde, katlanabilir telefon hakkında ön bilgi tadında bir sunum yapan Samsung, yeni akıllı cihazlarında kullanacağı Infinity Flex Display için ise gelecek bir kaç ay içinde seri olarak üretime geçilebileceğini duyurmuştu.
İlk başta az sayıda üretilecek
Katlanabilir telefonların ilk başta sınırlı sayıda üretileceğini açıklayan Samsung, kullanıcılarından gelen olumlu tepkilere göre daha sonraki aşamalarda cihaz sayısını artırmayı planlıyor.
Devrim niteliğinde yenilik
Samsung bu hamlesi ile, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına devrim niteliğindeki telefonunu ulaştırmayı da hedefliyor.
Rakiplerine çalım atacak
2019’un ilk çeyreğinde katlanabilir akıllı cihazını kullanıcı ile buluşturmayı planlayan Samsung, bu hamlesi ile kullanıcılarına büyük bir çalım atacak.
Sektörün öncüsü olacak
Piyasa sürmeyi planladığı katlanabilir telefonu için ince eleyip sık dokuyan Samsung, geliştirmiş olduğu ekran teknolojileriyle sektörün öncüsü olmayı da hedefliyor.
Fiyatlar cep yakacak
Öte yandan, Samsung’un yeni yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunmayı planladığı cihazın cep yakacağı konuşuluyor. Bu kapsamda yayınlanan rapora göre artan üretim maliyetlerinden dolayı söz konusu akıllı telefonun fiyatının 1500 dolar ila 2000 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.