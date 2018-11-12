Samsung, katlanabilir telefonla rakiplerini ezip geçecek

Samsung, 2019'da kullanıma sunmayı planladığı katlanabilir telefonla rakiplerine büyük bir fark atacak.

Güncellenme 12 Kasım 2018 15:47

Samsung yakın bir gelecekte piyasaya süreceği katlanabilir telefonla ilgili detayları 7 Kasım’da paylaşmıştı.

Seri üretime geçecek

Samsung Geliştiriciler Konferansı dahilinde, katlanabilir telefon hakkında ön bilgi tadında bir sunum yapan Samsung, yeni akıllı cihazlarında kullanacağı Infinity Flex Display için ise gelecek bir kaç ay içinde seri olarak üretime geçilebileceğini duyurmuştu.

İlk başta az sayıda üretilecek

Katlanabilir telefonların ilk başta sınırlı sayıda üretileceğini açıklayan Samsung, kullanıcılarından gelen olumlu tepkilere göre daha sonraki aşamalarda cihaz sayısını artırmayı planlıyor.

Devrim niteliğinde yenilik

Samsung bu hamlesi ile, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına devrim niteliğindeki telefonunu ulaştırmayı da hedefliyor.

Rakiplerine çalım atacak

2019’un ilk çeyreğinde katlanabilir akıllı cihazını kullanıcı ile buluşturmayı planlayan Samsung, bu hamlesi ile kullanıcılarına büyük bir çalım atacak.

Sektörün öncüsü olacak

Piyasa sürmeyi planladığı katlanabilir telefonu için ince eleyip sık dokuyan Samsung, geliştirmiş olduğu ekran teknolojileriyle sektörün öncüsü olmayı da hedefliyor.

Fiyatlar cep yakacak

Öte yandan, Samsung’un yeni yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunmayı planladığı cihazın cep yakacağı konuşuluyor. Bu kapsamda yayınlanan rapora göre artan üretim maliyetlerinden dolayı söz konusu akıllı telefonun fiyatının 1500 dolar ila 2000 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.