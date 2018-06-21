Samsung Galaxy S10’dan ilk görüntüler

2019 yılında tanıtılması beklenen Samsung’un amiral gemisi Galaxy S10’un görüntüleri Twitter’da paylaşıldı.

Güncellenme 21 Haziran 2018 17:11

Kullanıcıların heyecanla beklediği Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy S10’ ait olduğu iddia edilen prototip görseli Twitter’da paylaşıldı. Sızıntının kaynağı ise teknolojik gelişmeleri önceden yaptığı paylaşımlarla ilan eden Ice Universe hesabı oldu. Hesap daha önce de yaptığı paylaşımlarda teknolojinin ileri gelen markalarının bilgilerini sızdırmıştı. Son olarak ise yüklediği fotoğraf Galaxy S10’un prototipi oldu.

Büyük sıçrama

Paylaşılan görsel gerçekle aynı olursa Samsung’un S serisi için büyük bir değişim olacak gibi görünüyor. Fotoğrafta görüldüğü kadar ekran cihazın ön yüzünü tamamen kaplar vaziyette. Ön yüzde kamera ile birlikte sensörler kaldırılmış durumda. Ön kamera sorunun nasıl çözüleceği büyük merak konuş. Henüz kesin olmamakla beraber Samsung’unda Çinli üretici firmalarının benzer çalışmalarında kamera cihaza takılıp çıkarılabilir bir vaziyette.

Ice Universe’nin yaptığı paylaşıma göre tanıtımı 2019 yılında yapılacak olan Samsung Galaxy S10’un Exynos işlemciye sahip olması bekleniyor. Piyasada şuan bulunan işlemcilerden daha gelişmiş olan bu işlemci ile birlikte Galaxy S10 performans olarak rakiplerini geride bırakacağa benziyor.