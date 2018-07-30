Samsung Galaxy Note 9’lar ne kadar?

Samsung’un yeni amiral gemisini tanıtmaya haftalar kala fiyatları hafıza seçenekleri ile birlikte sızdırıldı.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 14:09

Önümüzdeki haftalarda Samsung’un son amiral gemisi olan Galaxy Note 9’un, fiyatı ve hafızasına yönelik depolama seçenekleri ortaya çıktı. Endonezya’da yer alan bir reklam posterinde cihaza yönelik pek çok bilgi yer alıyor. Daha önce sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 9’un Mystic Black, Engineered Blue ve Artisan Copper adları ile birlikte 3 farklı renk seçeneğinin yer alacağı tahmin ediliyordur.

Endonezya’da yer alan fiyat listesine göre ise Galaxy Note 9’DA 128 GB hafıza alanına sahip olan cihazın yaklaşık 936 dolar civarında olması bekleniyor. 512 GB’lık hafızalı cihazın ise 1,214 dolar civarlarında olacağı ön görülüyor. 64 GB’lık hafızaya sahip bir modelin geliştirilmeyeceği bekleniyor.

Reklam ilanında yer alan bilgilere göre cihazı alan kullanıcılara bir takım hediyelerinde olacağı söyleniyor. Ön sipariş veren kullanıcılara 40 inç ile 32 inç boyutlarında Samsung televizyon verileceği bekleniyor. Buna benzer bir kampanyanın yine aynı şekilde ABD’de de olması bekleniyor. Ancak ABD’de verilecek ön sipariş hediyesinin Gear S3 akıllı saat olması bekleniyor.

9 Ağustos’ta gerçekleşecek Samsung Galaxy Note 9’un lansmanı merakla bekleniyor.