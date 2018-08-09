Samsung Galaxy Note 9’a dair her şey..

Bu akşam Samsung’un son amiral gemisi olan Galaxy Note 9’un tanıtımı yapılacak. Peki Samsung Galaxy Note 9 hangi özelliklere sahip?

Güncellenme 09 Ağustos 2018 17:17

Aylardır hakkında çıkan haberler ve özelliklerine yönelik çıkan bilgilerin bitmediği Galaxy Note 9’un bu akşam New York’ta ‘Galaxy Ubpacked’ etkinliğinde tanıtımı gerçekleşecek. Samsung’un resmi sitesi ile Samsung Mobile Youtube kanalından etkinlik canlı olarak yayınlanacak.

Samsung Galaxy Note 9’un fiyatı ne kadar olacak?

Media Markt resmi sitesinde yayınlanan Galaxy Note 9 fiyatları 6,499 TL’den başlayacağı biliniyor. Bu fiyat Türkiye için başlangıç fiyatı olacak. Geçen yıl tanıtımı gerçekleşen Galaxy Note 8’in ise başlangıç fiyatı 4,999 TL olmuştu. Ancak zaman içerisinde bu rakam 5,499’a kadar yükseldi.

Resmi bilgiler olmasa da son verilere göre ürünün 128 GB depolama hafızasına sahip olacağı ve ABD’de 1000 dolar gibi bir rakama satılacağı bekleniyor. 512 GB depolama hafızasına sahip modelin ise İngiltere’de 1099 avroluk bir fiyatı olacak ancak bu modelin ABD’de fiyatının daha yüksek olması bekleniyor.