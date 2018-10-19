Samsun'da üretilen telefon dünyaya açılıyor

Reeder'in Samsun'da üretilen tuşlu telefon modeli F1, BTK'nın onayından sonra satışa sunulacak.

Güncellenme 19 Ekim 2018 14:52

Türkiye’de üretim yapan cep telefonu, tablet ve bilgisayar markası Reeder’ın Samsun’da bulunan fabrikasında üretilen ilk tuşlu cep telefonu F1, BTK’nın onayı sonrası satışa sunulacak. Cihazın ana kartı Samsun’da üretiliyor ve yerlilik oranı yüzde 60’dan fazla.

Tuşlu telefon F1 üzerinde çalışıyorlar

Reeder Yönetim Kurulu Üyesi Maggiu Fu, 2009’da e-kitap okuyucu ile giriş yaptıklarını, tablette Reeder'ın Türkiye'de önemli bir yerde olduğunu, şu an önceliklerini cep telefonuna verdiklerini, bu yönde çalıştıklarını, bu yüzden Samsun’da fabrika yatırımı yaptıklarını, şirkette 20 farklı model olduğunu, buradaki üretim için tuşlu telefon F1 üzerine çalıştıklarını söyledi.

“Telefonun şarjı bir hafta 10 güne kadar çıkıyor”

Reeder'ın üstün teknoloji ürünler de geliştirdiğini ancak Samsun'daki fabrikada çalışanların eğitimi için basit telefon üretmeye başladıklarını anlatan Fu, "Bu yüzden F1 telefon modeli üzerinde çalışıyoruz. Tuşlu telefonlar çok talep görüyor. Hedef müşteri kitlemiz yaşlı ve çocuklar ama şirketlerden de çok talep geliyor. Şirketler, çalışanları için bu tip telefonları tercih ediyor. Telefonun şarjı bir hafta 10 güne kadar çıkıyor. Akıllı telefonlara göre basit ve kolay kullanılıyor" diye konuştu.

“Dubai'de satışa sunacağız"

F1 model telefonda kamera, bluetooth, Mp3-Mp4, görüşme kaydedici, 16 gigabytalık mikro SD desteği, GPRS gibi özellikler bulunduğuna dikkati çeken Fu, "Reeder F1 modelimizden sonra dokunmatik ve daha üstün teknolojili modeller geliştireceğiz. Bu üründen ilk etapta 6 bin üreteceğiz. Daha sonra üretimi 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İç pazar ile Romanya, Afrika, Dubai'de satışa sunacağız" ifadesini kullandı.

“Ana kartı Samsun'da üretiliyor”

Fu, BTK'nin onayının ardından piyasaya sürmeye hazırlandıkları F1 modelinde ana kartın Samsun'da üretildiğini, yerlilik oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.