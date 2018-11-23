Samsun'da FBI operasyonu!

FBI ve Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karanlık internetçilere ve çocuk istismarcılığı yapan isimlere operasyon yaptı.

Güncellenme 23 Kasım 2018 11:07

FBI ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı. İki grubun hedefinde ise Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan ve sanal dünyada çocuk istismarcısı olan kişiler vardı.

FBI’ın kimliğini tespit ettiği kişinin 25 yaşındaki üniversite öğrencisi N.E.D. olduğu öğrenildi.

Canik ilçesinde siber polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

İfadesi alınan üniversite öğrencisi, Samsun Adliyesine sevk edilirken, nöbetçi mahkemeye ifade vererek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.