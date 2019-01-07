Samsun'da facia! Panama bayraklı gemi alabora oldu

Samsun'da Panama bayraklı bir gemi battı. Sahil Güvenlik ekipleri başlattığı çalışmada 4 kişiyi kurtardı.

Güncellenme 07 Ocak 2019 11:48

Samsun’da Panama bayraklı bir geminin battığına dair tehlike sinyallerine alınması üzerine Sahil Güvenlik güçleri tarafından başlatılan aram kurtarma çalışmaları ile mürettebattan 4 kişi kurtarıldı.

Bot ve helikopterlerle çalışma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

4 kişi kurtarıldı

Açıklamada, gemideki mürettebattan 4 kişinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemidentehlike sinyali alınması üzerineSahil Güvenlik Komutunlığı tarafındanbaşlatılanarama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir. Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığın'ca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nınambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir."