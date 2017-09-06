Samsun'da 'ByLock' operasyonu: 16 gözaltı
Samsun'da FETÖ/PDY'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'ByLock' kullandığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddiasıyla 16 zanlı gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 3'ü kadın 16 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Serbest meslek sahibi ve öğrencilerden oluşan zanlılar, gözaltına aldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.